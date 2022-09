Nella notte elettorale, a urne chiuse da poche ore, Giorgia Meloni visibilmente emozionata ha parlato dal palco del suo quartier generale con gli scrutini ancora in corso ma con il quadro della vittoria già delineato: “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”, ha detto. Chi è Andrea citato tra i ringraziamenti più sentiti dalla leader di Fratelli d’Italia?

Si tratta di Andrea Giambruno, giornalista volto di Mediaset, 41 anni, compagno di Giorgia Meloni da 7 anni. È ora destinato a diventare anche il primo “first gentleman” della Repubblica Italiana. I due non sono sposati ma sono una salda coppia di fatto. Hanno una figlia di 7 anni che si chiama Ginevra. In più occasioni la leader di FdI ha ironizzato sulle loro posizioni diametralmente opposte sulla politica. Ospite in una puntata de Il Testimone condotto da Pif, Meloni ha dichiarato: “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera”, come citato da Repubblica.

Secondo un ritratto delineato dal Corriere, i due si sono conosciuti dietro le quinte proprio in uno studio televisivo. Galeotta fu una trasmissione di Paolo Del Debbio di cui Giambruno era tra gli autori e Meloni ospite. A raccontare il loro primo incontro è stato proprio il giornalista. La leader di FdI era arrivata di corsa in studio, digiuna. La sua assistente le aveva allungato una banana per tarpare i morsi della fame durante una pausa pubblicitaria. Una volta tornati in onda, la leader era ancora lì con il frutto in mano: “Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana… — ricorda Giambruno al Corriere dicendo che la leader lo scambiò per un assistente — . Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”. Da quel momento il giornalista inizia un serrato corteggiamento. E qualche tempo dopo, il 16 settembre 2016, è arrivata la piccola Ginevra, chiamata così per via di Lancillotto.

Il loro rapporto è sempre stato coperto da discrezione, senza mai vistosamente balzare alle cronache. Per la prima volta forse Giambruno fa parlare di sé e del rapporto con la sua compagna quando a febbraio 2021 il professore Giovanni Gozzini ha insultato la Meloni pubblicamente. A quel punto lui, giornalista in conduzione per la rassegna stampa di Tgcom24 ha voluto dire la sua sulla notizia che coinvolge direttamente la compagna in prima persona. “Per coloro che non lo sapessero, sono il compagno di Giorgia Meloni, la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto nella sua vita”, ha detto in diretta. “Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci sono altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in altri termini – ha continuato Giambruno – Mi permetto solo di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze. Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”. E poi l’affondo: “Mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi”.

E Meloni non ha mancato in diverse occasioni di elogiare il suo compagno e quanto fosse importante per lei il suo supporto nella vita. “Andrea è un padre fantastico, presentissimo – ha detto Meloni in un’intervista a Sette – Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo”. E poi: al suo compagno chiede consigli, pareri? “Lo coinvolgo, sì, ma non troppo. Quando siamo assieme cerco di lasciare fuori la politica, di staccare. Non è facile: lui segue tutti i talk, io passo davanti: ‘Ancora co’ la politica? Ti prego, cambia, non ne posso più!’”.

Nell’occasione Meloni ha detto di essere certa che “stavolta Andrea voterà per me”, ma in passato il suo compagno aveva svelato di pensarla a sinistra. Negli ultimi giorni Meloni non ha mancato di rivolgere i suoi pensieri anche alla figlia Ginevra: “Grazie per la pazienza che hai avuto in questi anni amore mio – ha scritto su Facebook pochi giorni prima dell’election day accanto a una foto in cui abbraccia teneramente la figlia – Grazie per come, nonostante i tuoi sei anni, hai capito, e sopportato le mie troppe assenze. Grazie per come mi corri incontro quando torno a casa, e per quando mi dici ‘mamma in bocca al lupo!’. È tutto per te. Ti amo”.

