Matteo Renzi ha deciso: “Adesso mi sono preso un po’ più di tempo per me, per studiare, per leggere, per perdere quei dieci chili che ho preso”. Della voglia di “ritrovare” una nuova narrazione e di “ritrovarsi” scrive in un articolo di retroscena il Corriere della Sera. L’ex Presidente del Consiglio, leader di Italia Viva e del Terzo Polo con Carlo Calenda di Azione, che continua a viaggiare in tutto il mondo per conferenze e incontri, chiamato da banche e fondazioni, avrebbe intenzione di prendersi un momento “di decantazione” soprattutto dalle apparizioni in televisione.

“La politica, come la vita, è una maratona, non i cento metri. E per avere questo passo …”, le parole riportare dall’articolo raccolte a margine della maratona di Milano. L’intenzione sarebbe più che altro orientata a tirarsi fuori dalla cronaca, dal giorno per giorno. “A me possono chiedere di tutto: la formazione della classe dirigente, gli interventi in Aula al Senato che sono sempre molto ascoltati … L’unica cosa che non farò è il day-by-day. Le ultime volte che sono andato in televisione ho parlato della faccenda del Pos da limitare in favore del denaro contante e di una polemica quotidiana a proposito di Carlo Nordio. Due cose di cui si parlava e non si parla più”.

Perché “il dibattito attuale è avvitato su cose estemporanee che poi scompaiono, come la polemica sul Pos di cui ho parlato in tv una delle ultime volte che ci sono stato. Preferisco occuparmi di politica, di Ucraina, di Cina, di Stati Uniti … L’altro giorno ero a Miami con Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Sta per succedere un casino laggiù”. Il pit stop era già stato anticipato a Gallio, provincia di Vicenza, alla scuola di formazione politica del senatore Antonio De Poli.

Resterà un po’ defilato, a quanto pare. Soprattutto da un punto di vista mediatico. “La destra al governo sta lì e ci rimarrà fino a che non si esaurirà questa fase. Ma anche a sinistra, in questo momento, sono in corso i fuochi d’artificio. Fanno scena, rumore, colori ma a un certo punto si esauriranno”. Secondo l’ultimo sondaggio Quorum/Youtrend pubblicato oggi soltanto il 14% degli intervistati ha molta o abbastanza fiducia in Matteo Renzi mentre il Terzo Polo Azione-Italia Viva è al 7,3%, in calo dello 0,3% rispetto a una settimana fa.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

