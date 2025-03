Se i rumors divenissero realtà, si potrebbe parlare di una nuova mossa del cavallo, anche se di proporzioni diverse. Anche se a distanza di cinque anni. Il riferimento però è sempre a Matteo Renzi, che del libro “La mossa del Cavallo” fu autore dopo l’uscita dal Partito democratico e la nascita di Italia Viva. Sempre il senatore fiorentino oggi sembrerebbe voler giocare il ruolo di pontiere del centrosinistra, non solo sul quadro politico nazionale ma anche in vista delle regionali in Campania.

Avanti con il centrosinistra

«E quindi certo che andiamo avanti con il centrosinistra – aveva scritto qualche giorno fa in una sua Enews – Chi oggi dice “mai con il centrosinistra” lo fa per prendere un punto in più nei sondaggi». Una frase tanto caustica quanto chiara. Un messaggio che non lascia spazio agli equivoci e che potrebbe smentire però i pronostici della vigilia, che vedevano Renzi e Italia Viva alleati e sponsor della terza candidatura di Vincenzo De Luca a governatore della Regione Campania: il prossimo 9 aprile la Corte Costituzionale stabilirà se il presidente potrà candidarsi per un terzo mandato, ma nel frattempo De Luca continua la sua personale campagna elettorale valutando la possibilità di spaccare il centrosinistra e candidarsi a capo di un cartellone civico. Alleanza di cui, almeno inizialmente, Renzi doveva essere parte integrante: «Se hanno consentito il terzo mandato a Zaia – dichiarò – possono concederlo anche a De Luca».

Lo scenario

Ora, però, lo scenario sembrerebbe essere cambiato e il leader di IV, sempre tramite una Enews, ha invitato le forze progressiste a unirsi e a superare le divisioni: «Ci sono dei leader politici che viste le dichiarazioni di Trump hanno deciso di non fare più accordi di centrosinistra anche a livello locale. Non riesco a capire che cosa c’entrino le elezioni a Genova o le regionali della Campania con le dichiarazioni di Trump. Noi lavoriamo per un centrosinistra serio e credibile. A Genova come a Napoli come tra due anni alle politiche». Secondo Renzi, quindi, nel centrosinistra campano De Luca avrà ancora un ruolo?

Giuliano Vacca

