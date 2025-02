Sul caso Almasri e la relativa informativa dei ministri dell’Interno Piantedosi e della Giustizia Nordio prima alla Camera e poi al Senato, l’intervento dell’ex premier Matteo Renzi è quello che ha suscitato più clamore sia per i toni che per i parallelismi utilizzati. Il senatore e leader di Italia Viva, riferendosi a Piantedosi, ha sottolineato come “l’abbiamo sentita imbarazzata” perché “se la Digos, le forze dell’ordine fanno un grosso lavoro e ti arrestano un criminale pericoloso penso che ci sia imbarazzo nel capo delle forze dell’ordine nel vedere che la politica libera quel criminale, io l’ho apprezzata da questo punto di vista”.

Renzi: “Nordio imbarazzante, Almasri ha violentato bambini”

“Imbarazzante” invece l’intervento del ministro Nordio secondo Renzi: “Qui è venuto a fare la difesa di Almasri e le rispondo con Manzoni ‘Che vuol ch’io faccia del suo latinorum?’. Signor ministro” Almasri “ha violentato bambini e torturato donne e ucciso delle persone e voi lo avete mandato in Libia con un volo di Stato e con il tricolore che ha fatto da quinta naturale alla pagliacciata dei criminali libici”. Ma non finisce qui perché Renzi rimarca l’assenza di Meloni in aula. “Quella seggiola là è la scelta migliore” perché ad “Atreju del dicembre 2024, dopo aver detto che i centri in Albania funzioneranno, Meloni ha definito i trafficanti di uomini i nuovi mafiosi. Lei aveva il boss dei boss, allo stadio, e lo ha rimandato a casa. Vuol dire che non può più parlare di immigrazione”.

Renzi, le avventure di Pinocchio e “Almasri al capo del Dap”

Nel mirino dell’ex premier anche Arianna Meloni e Delmastro: “Qualche giorno fa la sorella del leader, perché in tutte le democrazie mature quando non c’è il leader parla la sorella, aveva spiegato che il libro da leggere è il ‘Signore degli anelli’. Contrordine compagni: il libro da leggere è ‘Le avventure di Pinocchio'” ma “attenzione – ha proseguito Renzi – che a noi tocca la parte del grillo parlante” mentre “Nordio e Piantedosi voi avete fatto la parte del gatto e della volpe, siete in società. Qualcuno vorrebbe fare Pinocchio, che però è un personaggio positivo. Lucignolo invece lo fanno fare a Delmastro Delle Vedove che se vede il curriculum di Almasri lo propone per il Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria)”.

Meloni da fatina a omino di burro

“Meloni – incalza Renzi – vuole fare la fatina, ma fa l’omino di burro. Pensavate di aver trovato la lady di ferro, Margaret Thatcher, avete trovato l’omino di burro, forte con i deboli e debole con i forti perché se vi fosse stato in quest’aula un minimo di coraggio da parte della vile premier sarebbe venuta qui e avrebbe detto che c’è un interesse nazionale che non è sui migranti: ma in questo paese, in Libia, l’interesse nazionale ha tre lettere e si chiama Eni“.

Redazione

Ciro Cuozzo