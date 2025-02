Giorni fa Romano Prodi è intervenuto sulla vicenda Almasri, dicendo in sintesi che “Meloni tiene il potere alzando sempre i toni, ma questo la consuma”. La critica era dovuta al fatto che Meloni aveva messo in evidenza, con malizia e senza un fondamento di certezza, che Li Gotti, il denunciante del libico rimpatriato, fosse ancora in rapporti con Prodi, dopo aver fatto parte di un suo governo come sottosegretario al Ministero della Giustizia. E che provasse così ad azzoppare l’attuale governo di centrodestra. Certamente Meloni non è nata ieri e sa bene come gestire la comunicazione politica, avendola usata causticamente durante i suoi tanti anni di opposizione. Tuttavia questo “consumarsi” a me ricorda dannatamente Andreotti. E mi viene da pensare che “alzare i toni consuma chi il potere non ce l’ha”…

Alessandro Agostinelli