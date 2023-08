“Elly Schlein in Parlamento ci va poco, ha una percentuale di presenze del 21 per cento, Conte 50%, io del 70 per cento. Tutti mi dicono che non ci vado…”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Zona bianca”, su Rete 4. “Schlein – ha proseguito – è però molto più brava di me con la chitarra ed è brava al pianoforte: secondo me ha un futuro a Sanremo, in Parlamento un po’ meno” aggiunge l’ex premier.

“Elly con la musica è bravissima – ribadisce – ha fatto un pezzo che si prestava molto bene… era una festa del Pd dove c’era il simbolo del Pds, c’era la quercia… E ha fatto una canzone bellissima che io amo molto, dei Cramberries, una canzone che si chiama Zombie. Poteva scegliere un’altra canzone e invece ha fatto quella, una canzone bellissima e secondo me adatta a quella festa. L’ha scaletta se l’è scelta da sola” conclude.

Redazione

Ciro Cuozzo