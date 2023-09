“Non voglio un governo che ci racconti le storielline e che ci imponga la narrazione. Voglio un governo che risolva i problemi: Salvini ha parlato di pensioni, pensioni, pensioni, Giorgetti gli ha invece detto “Matteo non c’è un euro“. Giorgetti farà a Salvini quello che neanche la Fornero ha fatto a Salvini perché tutta la retorica sulle pensioni è azzerata”. E’ quanto dichiara Matteo Renzi, leader di Italia Viva nel corso della festa del partito in corso a Firenze.

“Meloni aveva detto blocco navale ma da quando c’è hanno raddoppiato gli sbarchi, aveva raccontato che avrebbe eliminato le accise e invece le aumentate – ha aggiunto l’ex premier -. Poi c’è Tajani che… fa quasi tenerezza. E’ arrivato in Consiglio dei ministri e ha detto ‘mi hanno fatto vedere il decreto sulle banche, io lo avrei fatto a mercati chiusi’. Lo hai detto in consiglio dei ministri? ‘No, l’ho detto dieci giorni dopo alla Versiliana… come tempi di reazione, non male”.

“C’è una contraddizione tra la narrazione che imponi e la verità che sei: questo governo al momento non ha risolto un solo problema e da italiano sono dispiaciuto” conclude.

Redazione

Ciro Cuozzo