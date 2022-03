Pochi attimi, una disattenzione, e la tragedia si è consumata. A Favignana, isola nell’arcipelago delle isole Egadi in Sicilia, un nonno ha investito il nipote. E per il piccolo non c’è stato niente da fare. Il bimbo aveva solo due anni, è morto poco dopo il ricovero presso il presidio ospedaliero sull’isola. Neanche il tempo di un trasporto d’urgenza a Trapani.

Il bambino si chiamava Libero Parisi e avrebbe compiuto due anni ad aprile. Era figlio unico. Repubblica scrive che la tragedia si è consumata ieri pomeriggio, intorno alle 17:30. Il nonno di 75 anni era a casa del figlio. Con il suo furgoncino ha eseguito una manovra di retromarcia in cortile. Non si è accorto della presenza del nipote di due anni proprio in quello spazio.

Il piccolo è morto circa un’ora dopo il trasporto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate nel tragico incidente. Il magistrato di turno della Procura di Trapani ha deciso di non disporre l’autopsia. La salma è stata restituita ai genitori.

“Un tragico incidente ha colpito la nostra comunità – ha dichiarato esprimendo il suo cordoglio il sindaco Francesco Forgione – L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza delle Isole Egadi stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimenticheremo l’allegria, la gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero“.

