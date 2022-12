Travolto e ucciso mentre faceva le consegne. Travolto e ucciso a 28 anni. Ennesima tragedia sulla strada. Ennesimo rider ammazzato mentre lavorava nel food delivery. E’ quanto successo a Roma nei giorni scorsi (precisamente nella notte tra il 13 e il 14 dicembre) con il conducente dell’auto, un ragazzo di 22 anni, risultato positivo al droga test.

La vittima è invece un giovane di nazionalità indiana, travolto mentre si trovava alla guida dello scooter e stava lavorando per il gruppo Just Eat. L’incidente è avvenuto in via Santi Cosma e Damiano, nella zona di Tomba di Nerone. Per il 28enne non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi del 118 (nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia al Policlinico Gemelli).

Saranno ora le indagini della polizia municipale di Roma a far luce sulla dinamica. Secondo una prima ricostruzione l’auto procedeva a velocità sostenuta. Al momento il 22enne alla guida dell’auto dovrà rispondere di omicidio stradale con la sua posizione si è ulteriormente aggravata dopo i risultati positivi del test antidroga. Per lui la procura di Roma ha disposto l’arresto in carcere.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano