Una discussione casalinga sfociata nel sangue. È quanto accaduto a Napoli, nel quartiere San Lorenzo, dove i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno denunciato un 45enne.

Quest’ultimo, secondo quanto ricostruito dai militari, era in casa e discuteva animatamente con un conoscente, un giovane di appena 17 anni. Un litigio che dalle parole è passato ai fatti: l’uomo ha infatti impugnato un coltello e lo zio del 17enne, un 46enne residente in via Ventaglieri, si è lanciato nella “mischia” per dividerli finendo per essere colpito con due coltellate.

Sia il minorenne che lo zio sono stati trasportati al pronto soccorso del Pellegrini dove sono stati ritenuti guaribili rispettivamente in 20 e 30 giorni.

Quanto al 45enne, dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. Ancora da chiarire invece le motivazioni che hanno acceso la discussione finita nel sangue.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

