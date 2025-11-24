Urne chiuse. Alle 15 è iniziato lo scrutinio in Campania, Veneto e Puglia, le tre regioni chiamate alle urne già dalla giornata di ieri per il rinnovo dei consigli e dei presidenti di regione. In attesa dei primi dati

Regionali Campania

È la Campania la regione con più candidati in corsa per succedere a Vincenzo De Luca, fuori dai giochi alla scadenza del secondo mandato, con cinque milioni di elettori chiamati alle urne. Per il centrodestra è in corsa il generale dei carabinieri e vice ministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli (FDI) sostenuto da otto liste. Altrettante supportano il centrosinistra e le speranza del campo largo sono sull’ex presidente della Camera e fondatore del Movimento 5 stelle, Roberto Fico. Quattro gli ‘indipendenti’: Giuliano Granato con la lista Campania Popolare che racchiude Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista; Stefano Bandecchi; Carlo Arnese e Nicola Campanile. In totale saranno eletti 50 componenti del Consiglio regionale.

Regionali Puglia

In Puglia, l’eredità ventennale del centrosinistra – al governo da quattro mandati, due di Nichi Vendola e altrettanti di Michele Emiliano – potrebbe ricadere sull’europarlamentare Antonio Decaro, sostenuto da 6 liste (Pd e M5s in primis). A contendersi il ruolo di presidente anche Luigi Lobuono, candidato indipendente sostenuto dalla coalizione di centro destra, e i civici Ada Donno e Sabino Mangano. Quattro milioni i cittadini chiamati alle urne per eleggere anche i 50 consiglieri, dei quali al massimo 29 saranno eletti tra le file della coalizione di maggioranza.

Regionali Veneto

Poco meno di 5 milioni i veneti chiamati a scegliere tra i 5 candidati che sperano di prendere il posto di Luca Zaia, già tre volte governatore e giunto a scadenza del doppio mandato. Battaglia tra Alberto Stefani, sostenuto da sei liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Noi moderati, Liga Veneta Repubblica. Il centrosinistra, compatto con Pd e M5s corre con Giovanni Manildo, sostenuto da altre cinque liste: Alleanza Verdi Sinistra, Volt Europa, Le civiche venete per Manildo, Uniti per Manildo, Pace salute lavoro Rifondazione comunista. In corsa anche Riccardo Szumski, Fabio Bui e Marco Rizzo, sostenuto dalla lista Democrazia sovrana popolare. Occhi sono puntati sulla competizione tra Fdi e Lega per essere il primo partito, anche in vista delle regionali in Lombardia.

Prime proiezioni Opinio Rai: Stefani asfalta Manildo. Szumski al 6.6% Alberto Stefani, del centrodestra, al 60,5%, Giovanni Manildo, del centrosinistra, al 30,8%, Riccardo Szumski al 6,6%. Sono le prime proiezioni dei risultati dei candidati alla presidenza del Veneto, realizzate dal consorzio Opinio Italia per la Rai. L’ex leghista Riccardo Szumski (Resistere Veneto) è al 6.6%. A cura di Redazione

Prima proiezione: Fico a +24%. Sogna Granato con 3.2% Secondo la prima proiezione (dati reali, copertura 5%)) di Opinio Rai: Fico allunga su Cirielli: 59,5% a 35,3%. Granato di Campania popolare oltre la soglia di sbarramento: è dato al 3.2% A cura di Redazione

Affluenza definitiva in Puglia L’affluenza definitiva in Puglia è al 42,24%, di 14 punti inferiore rispetto alle elezioni del 2020, quando era al 56,43%. Alle 23 di ieri aveva votato il 29,45 % degli elettori, 10 punti percentuali in meno rispetto al quinquennio precedente. A cura di Redazione

Puglia, Decaro verso una vittoria schiacciante In Puglia il candidato di centrosinistra Antonio Decaro è fra il 65% e il 69% e il candidato di centrodestra Luigi Lobuono fra il 29% e il 33%. È quanto fotografano i primi instant poll di Swg per La 7. A cura di Redazione

Exit poll Opinio Rai: Stefani stacca di almeno 15 punti Manildo. Szumski sopra soglia sbarramento Per l’istant poll realizzato da Consorzio Opinio per Rai, alle elezioni regionali del Veneto, il candidato della coalizione di centrodestra Alberto Stefani sarebbe avanti con una forchetta tra il 59 ed il 63 per cento. Per il candidato della coalizione di centrosinistra Giovanni Manildo tra il 30 ed il 34 per cento dei voti. Il candidato Szumski è tra il 3,5 per cento e il 5,5 per cento. A cura di

Fico stacca di almeno 16 punti Cirielli. Pd primo partito, segue Fdi, Lista De Luca a ridosso di Forza Italia e M5s Secondo gli exit poll del ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’, con una copertura del campione dell’80%, alle elezioni regionali in Campania il candidato del campo largo Roberto Fico è al 56,5-60,5% mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al 35-39%. Instant Poll Liste in Campania: Pd primo partito (16.5-20.5), segue Fratelli d’Italia (14,5-18,5%). Poi Forza Italia e Movimento 5 Stelle (9-13%). A Testa Alta di Vincenzo De Luca (6-8%). Segue Casa Riformista (4.5-6.5%). Male la Lega (3.5-5.5&), non sfondano, stando almeno ai primi risultati, l’Alleanza Verdi Sinistra che in Campania ha uno dei suoi principali esponenti, il deputato Francesco Emilio Borrelli. AVS oscilla tra il 4 e il 6%. A cura di Redazione

Un'ora alla chiusura dei seggi Un’ora alla chiusura dei seggi e al primo dato sull’affluenza: alle 23 di ieri si è recato alle urne solo il 31,7%. In Veneto 33,8%. In Campania 32%. In Puglia 29,4%. A cura di Redazione