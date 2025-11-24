Urne chiuse, inizia lo spoglio per decretare il prossimo consiglio regionale e il nuovo governatore: sono 3.527.187 i pugliesi chiamati alle urne già nella giornata di ieri nelle oltre quattromila sezioni. Il centrosinistra proverà a riconfermarsi per prolungare il ventennio al comando del territorio, con i primi due mandati guidati da Nichi Vendola e gli ultimi due da Michele Emiliano, vincitore nel 2020 con il 46,78% dei voti.

Al tempo il Movimento 5 stelle non si aggregò alla coalizione ottenendo l’11,12%: tutt’altro scelta è stata fatta per questa campagna elettorale dove l’europarlamentare Antonio Decaro ha deciso di tornare nella sua terra con il sostegno di sei liste (PD, M5S, AVS, Per la Puglia, Decaro Presidente e Popolari con Decaro). Concorrono di Luigi Lobuono per il centrodestra (Fi, FdI, Lega con Udc e NPSI, Noi Moderati Civici per Lobuono e La Puglia con noi), Sabino Mangano per la lista Alleanza civica per la Puglia e Ada Donno per la Puglia Pacifista Popolare.

Regionali Puglia, il dato definitivo sull’affluenza

L’affluenza definitiva in Puglia è al 42,24%, di 14 punti inferiore rispetto alle elezioni del 2020, quando era al 56,43%. Alle 23 di ieri aveva votato il 29,45 % degli elettori, 10 punti percentuali in meno rispetto al quinquennio precedente.

L'aggiornamento In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 12%, Antonio Decaro è al 66,9% (coalizione al 66,5%) mentre il candidato di centrodestra Luigi Lobuono è al 31,7% (coalizione 32,7%). La candidata Ada Donno (Puglia pacifista popolare) è all’1,2% (coalizione 0,7%). A cura di Redazione

La premier si congratula con Decaro La premier Giorgia Meloni si è congratulata anche con le opposizioni per le rispettive vittorie: “Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare” A cura di Redazione

Per Opinio Italia Decaro sfiora il 70% In base alle prime proiezioni realizzate dal consorzio Opinio Italia per conto della Rai (copertura 5%), Antonio Decaroper il centrosinistra si attesta al 69,2%, Luigi Lobuono per il centrodestra al 28,8 e Anna Donno della lista civica ‘Puglia pacifista e popolare’ all’1,2. A cura di Redazione

Puglia, affluenza definitiva al 42% L’affluenza definitiva in Puglia è al 42,24%, di 14 punti inferiore rispetto alle elezioni del 2020, quando era al 56,43% A cura di Redazione

Puglia, Pd primo partito Secondo gli instant poll realizzati da You trend per Skytg24, Il Pd si confermerebbe il primo partito in Puglia con una percentuale che oscilla tra il 25 e il 29% rispetto a Fratelli d’Italia, attestato tra il 18 e il 22% (in linea con le regionali di cinque anni fa). Tre le liste a contribuire al risultato di Decaro in ordine: ‘Decaro presidente‘ quotata tra l’11,5 e il 15,5%, ‘Per la Puglia con Decaro‘ tra il 6 e l’8% e ‘Avanti popolari con Decaro presidente‘ è tra l’1 e il 3%. Nella coalizione il M5s contribuisce tra il 6 e l’8% seguito da Avs tra il 4 e il 6% A cura di Redazione

Urne chiuse, Decaro al 65-69% In Puglia il candidato di centrosinistra Antonio Decaro è fra il 65% e il 69% e il candidato di centrodestra Luigi Lobuono fra il 29% e il 33%. E’ quanto fotografano i primi instant poll di Swg per La 7. A cura di Redazione

Puglia, 50 posti in consiglio regionale Sono 50, in tutto i posti in Consiglio regionale, a contenderseli oltre 500 candidati. Alla coalizione vincente spetta un premio di maggioranza che la può portare al massimo ad ottenere 29 seggi. Anche nella peggiore delle ipotesi la minoranza potrebbe conquistarne 21. Soglia di sbarramento al 4%. A cura di Redazione