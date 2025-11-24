Seggi aperti in Veneto fino alle 15 di lunedì 24 novembre, poi via allo spoglio per l’elezione del nuovo Governatore e dei 50 componenti del Consiglio Regionale. Sono 4.296.920 gli elettori chiamati al voto in una regione dove, rispetto a 5 anni fa, si sono recati alle urne per il momento il 33,88% (nel 2020 era il 46,13%). Dato questo relativo alle 23 di domenica. Il dato finale, non ancora ufficiale, si assesterebbe in netto calo: 44,2% rispetto al 61,15% di cinque anni fa.

Dopo i due mandati di Zaia, in corsa per il centrodestra Alberto Stefani, sostenuto da sei liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Noi moderati, Liga Veneta Repubblica. Per il centrosinistra Giovanni Manildo, sostenuto da sette liste: Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Volt Europa, Le civiche venete per Manildo, Uniti per Manildo, Pace salute lavoro Rifondazione comunista. In corsa, poi, anche altri tre candidati: Riccardo Szumski, candidato per la lista Resistere Veneto; Fabio Bui, sostenuto dalla lista Popolari per il Veneto; Marco Rizzo, sostenuto dalla lista Democrazia sovrana popolare. Zaia non è riuscito a convincere la sua coalizione sull’opportunità di presentare una propria lista e figura tra i candidati della Lega.

Proiezioni partiti: Lega doppia Fdi Secondo le proiezioni relative alle liste raccolte da Swg per La7: la Lega in Veneto doppia Fratelli d'Italia. Un dato che ribalta gli exit poll che devano i due partiti staccati di pochi punti percentuali, con Fdi tra il 24 e il 28% e la Lega tra il 22,5 e il 26,5%.

Prime proiezioni Opinio Rai: Stefani asfalta Manildo. Szumski al 6.6% Alberto Stefani, del centrodestra, al 60,5%, Giovanni Manildo, del centrosinistra, al 30,8%, Riccardo Szumski al 6,6%. Sono le prime proiezioni dei risultati dei candidati alla presidenza del Veneto, realizzate dal consorzio Opinio Italia per la Rai. L'ex leghista Riccardo Szumski (Resistere Veneto) è al 6.6%.

Crolla affluenza: in calo di 17 punti Secondo i dati di Youtrend, si attesta al 44,2%, di 17 punti inferiore rispetto alla scorsa tornata elettorale, quando era al 61,15%.

Instat poll Opinio Rai: Stefani stacca di almeno 15 punti Manildo. Szumski sopra soglia sbarramento Per l'istant poll realizzato da Consorzio Opinio per Rai, alle elezioni regionali del Veneto, il candidato della coalizione di centrodestra Alberto Stefani sarebbe avanti con una forchetta tra il 59 ed il 63 per cento. Per il candidato della coalizione di centrosinistra Giovanni Manildo tra il 30 ed il 34 per cento dei voti. Il candidato Szumski è tra il 3,5 per cento e il 5,5 per cento.

Istant poll Veneto: Stefani 58-62 Manildo 32-36 Secondo i primi instant poll Swg per La7, in Veneto il candidato del centrodestra Stefani è nettamente avanti: le preferenze oscillerebbero tra il 58 e 62%. Segue Manildo tra 32-36.

Veneto, attesa per i primi exit poll In attesa dei primi exit poll in programma poco dopo le 15 (alle 16 ci saranno invece le prime proiezioni), il centrodestra negli ultimi sondaggi è ampiamente avanti.

Instant Poll Liste: testa a testa Fdi-Lega. Staccato Pd Fratelli d'Italia potrebbe essere il primo partito con una forbice di voti tra il 24 e il 28%, segue la Lega tra il 22,5 e il 26,5%, il Pd tra il 15,5 e il 19,5%, Forza Italia tra il 6 e l'8%, Alleanza Verdi e Sinistra tra 4 e il 6%, Movimento 5 Stella tra il 2 e il 4%.