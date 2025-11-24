Seggi aperti in Campania fino alle 15 di lunedì 24 novembre, poi via allo spoglio per l’elezione del nuovo Governatore e dei 50 componenti del Consiglio Regionale così suddivisi: 27 seggi assegnati a Napoli e provincia, 9 a Salerno, 8 a Caserta, 4 ad Avellino e 2 a Benevento. Rispetto a 5 anni fa il dato dell’affluenza è crollato: alle 23 di domenica era fermo al 32,09%, in calo di sei punti percentuali rispetto all’ultima tornata regionale (38,9%). Migliore il dato della sola città di Napoli, dove ha votato il 30,03% contro il 32,64 di cinque anni fa. Nel 2020, quando Vincenzo De Luca vinse con quasi il 70% delle preferenze, si recarono a votare il 55% dei campani. Il dato definitivo si attesta intorno al 43,4%, in calo di oltre 11 punti.
Sono 20 le liste a sostegno dei sei candidati alla presidenza: otto quelle per il candidato di centrosinistra Roberto Fico e di centrodestra Edmondo Cirielli, una a sostegno degli altri quattro candidati indipendenti Nicola Campanile (Per – per le persone e la comunità), Giuliano Granato (Campania popolare), Carlo Arnese (Forza del popolo) e Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi). Soglia di sbarramento al 2,5%.
Proiezioni liste Campania: Pd primo partito, Forza Italia meglio di Fdi. Male Lega e Verdi
Secondo le proiezioni dei partiti di Swg per La7, in Campania primo partito è il Pd con il 18%, secondo Forza Italia con il 12%.
Questa la proiezione per il campo largo: Pd 18%, M5S 9.5%, A testa alta (lista De Luca) 7,4%, Lista Fico Presidente 5,5%, Avanti Campania – Psi 5,2%, Casa Riformista 4,8%, Verdi-Sinistra 3,8%, Noi di centro-Noi di sud 3,3%.
Proiezione liste centrodestra: Forza Italia 12%, Fdi 10,3%, Lista Cirielli presidente 6,9%, Lega 5,4%, Noi Moderati 1,8%, Pensionati-Consumatori 0,5%, Democrazia Cristiana 0,4%, Udc 0,4%.
Meloni: "Un ringraziamento a Cirielli per l'impegno, congratulazioni a Fico"
Proiezione Opinio Rai: Fico al 58%, campo largo al 59,2%. Cirielli 36,5%, centrodestra al 35,7%. I dati del voto disgiunto
Affluenza crolla a Napoli città: meno del 40% ai seggi
Nel Comune di Napoli l’affluenza al voto è stata per le Regionali al di sotto del 40 per cento. Si è recato alle urne infatti il 39,59%: gli elettori sono stati 301.870 rispetto alla platea di 762.493 elettori. Alle precedenti Regionali aveva votato il 46,10%.
Cirielli al comitato elettorale: "Parlo solo con dati consolidati"
Schlein verso Napoli
Liste regionali Campania: Pd primo partito, segue Fdi, Lista De Luca a ridosso di Forza Italia e M5s
Instant Poll Liste in Campania: Pd primo partito (16.5-20.5), segue Fratelli d’Italia (14,5-18,5%). Poi Forza Italia e Movimento 5 Stelle (9-13%). A Testa Alta di Vincenzo De Luca (6-8%). Segue Casa Riformista (4.5-6.5%).
Exit poll Opinio Rai: Fico 56,5-60,5%, Cirielli, 35-39%, Granato 1-3%.
Instant poll Campania: Fico stacca di almeno 16 punti Cirielli
Lo scenario: sondaggi con Fico in testa ma rischio resa nei conti nel Pd
La sfida Fico-Cirielli tra astensione, disgiunto e possibili soprese
Secondo exit poll Opinio Rai: Fico allunga su Cirielli, sorpresa Granato
