Lo scenario: sondaggi con Fico in testa ma rischio resa nei conti nel Pd

Favorito è il campo largo che anche negli ultimi sondaggi è avanti di almeno sette punti percentuali. Cirielli crede in una rimonta che appare quasi impossibile. Poi a risultati acquisiti il rischio è che possa avvenire una vera e propria resa dei conti all’interno del centrosinistra dove il Pd e la lista di Vincenzo De Luca (“A testa alta”) rischiano di staccare, e non di poco, quella di “Fico Presidente” e dello stesso Movimento 5 Stelle, nostalgico di percentuali superiori al 20% quando c’era il reddito di cittadinanza. Resa dei conti anche interna ai dem dove “deluchiani” e “cacicchi” rischiano di mettere ancora una volta in difficoltà il cerchio magico di Elly Schlein.

