Dopo la bufera pare che la pace sia tornata tra Rita de Crescenzo e il marito Salvatore. La Tiktoker napoletana ha spiegato in un video che la lite era nata dopo il suo ricovero in ospedale per un malore avuto in strada. Il marito non sarebbe andato a trovarla, racconta, e questo l’aveva fatta dispiacere. A questo Rita aveva aggiunto anche un’altra frustrazione: l’eccessiva gelosia nei suoi confronti.

Migliaia le visualizzazioni del video in cui Rita ha sfuriato contro il marito. Poi la pace sembra essere tornata nella coppia. In un recente video postato su TikTok si vedono i due mentre ballano al ritmo di una canzone d’amore. A confermare la pace fatta è la stessa Rita De Crescenzo rispondendo a una domanda di una sua follower. E la gioia per la pace fatta per il suo pubblico è tanta.

“Vi auguro tantissima felicità”, scrive un’utente. “Che tristezza vedervi litigare – scrive un altro utente – Adesso va meglio, sono felice per voi. I colpi di coda ci sono e ci saranno sempre ma l’amore vince su tutto”. E ancora: “Che bello vedervi insieme, siete una bellissima coppia”.

Rita De Crescenzo aveva accusato in un video il marito di essere violento con lei, notizia che lei stessa ha smentito dicendo che aveva solo perso la testa. “L’amore non è bello se non è litigarello…si ritorna sempre dove c’è amore”, commenta un’altra utente. Tra i commenti qualcuno sospetta che la lite sia stata una messa in scena per macinare visualizzazioni. Qualcun altro invece commenta: “Bravi sono questi i video che vogliamo vedere.

