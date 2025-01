Un numero di clienti raddoppiato e l’aumento del 35% della notorietà del marchio grazie a una strategia di rebranding trasformativa. Rodolfo Belcastro, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Executive Advisor del fondo di investimento di venture capital UNA TERRA, ed esperto stratega della comunicazione, condivide la sua esperienza nel rimodellare l’identità dell’azienda, guidare l’influenza globale e affrontare i cambiamenti organizzativi, e ne parla in un’intervista al theworldstimes.com, analizzando come le società possano allineare la comunicazione interna ed esterna, adattarsi ai ritmi frenetici delle notizie e mantenere la trasparenza durante le crisi, ma anche discutendo del ruolo dello storytelling, fondamentale nel posizionare le aziende italiane a livello globale, sfruttando la comunicazione come leva strategica per le iniziative ESG e costruendo una solida reputazione professionale, passaggi cruciali nella leadership aziendale moderna.

La strategia di Rodolfo Belcastro

“Ho gestito con successo la transizione verso una nuova struttura azionaria – esordisce Belcastro parlando del risultato più significativo ottenuto nel processo di rinnovamento dell’immagine pubblica – allineando la comunicazione a una strategia aziendale multicanale rinnovata. L’azienda ha spostato il proprio focus, passando dal servire principalmente clienti B2B a coinvolgere con successo piccole e medie imprese (PMI) e il pubblico B2C, raddoppiando il numero di clienti serviti, aumentando l’indice di cross-selling e il numero di transazioni. Grazie a una strategia di rebranding profonda e trasformativa, che ha creato un tono di voce più accessibile e orientato al cliente, supportata da campagne digitali mirate, contenuti interattivi e schemi commerciali, la notorietà del marchio è aumentata del 35% in sei mesi e i metriche di coinvolgimento dei clienti sono migliorate significativamente, incrementando proporzionalmente il Net Promoter Score dell’azienda”.

Il suggerimento alle aziende italiane

Per garantire coerenza durante i cambiamenti organizzativi, Belcastro ricorda di aver “istituito una task force per la comunicazione”, di essersi assicurato che la leadership “fornisse aggiornamenti regolari ai dipendenti” e di aver integrato questi messaggi nei canali esterni, come comunicati stampa o social media, per evitare discrepanze. Un suggerimento alle aziende italiane per utilizzare una comunicazione strategica e per aumentare la loro influenza nei mercati globali: “Dovrebbero sfruttare al meglio il loro patrimonio, innovazione e artigianalità attraverso uno storytelling che risuoni con il pubblico globale – ricorda Belcastro – Utilizzando piattaforme digitali, potrebbero mostrare le loro proposte di valore uniche, collaborando con influencer locali e media internazionali per ampliare la loro portata. Una narrazione unificata, supportata da dati e visualizzazioni accattivanti, può posizionare il Paese come pioniere in questo settore. Credo che la comunicazione possa essere la vera leva strategica per guidare le iniziative di sostenibilità; la leadership deve indicare la strada da seguire e, in questo senso, la comunicazione è fondamentale”.

Il ruolo dei leader e la comunicazione di crisi

Grande attenzione anche al ruolo dei leader: “Devono dare priorità alla trasparenza e alla collaborazione, agire rapidamente per affrontare le disinformazioni e interagire direttamente con il loro pubblico sulle piattaforme digitali. Inoltre, dovrebbero concentrarsi sull’autenticità, la collaborazione e l’empatia per costruire fiducia, assicurandosi che le loro dichiarazioni siano allineate ai valori e alle azioni dell’azienda”. Un ruolo importante non solo in tempi di pianificazione: “Le aziende – ricorda – devono stabilire in anticipo un quadro per la comunicazione di crisi, garantendo aggiornamenti tempestivi agli stakeholder”. Una solida reputazione, quella di Rodolfo Belcastro costruita attraverso varie strategie: dalla coerenza nel raggiungere risultati, all’impegno attivo nei network professionali. Il comunicatore lancia infine un messaggio finale: “In tanti possono costruire la propria reputazione dimostrando competenza, collaborando efficacemente e contribuendo costantemente al valore del loro settore.”

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco