Incidente sfiorato all’istituto comprensivo Manzoni, in zona San Giovanni, Roma, dove in una mensa della scuola primaria una finestra di grosse dimensione è caduta addosso alla docente mentre cercava di aprirla. Il fatto è accaduto durante il pranzo, l’infisso era alto circa un metro e mezzo e la donna è stata trasportata all’ospedale con l’ambulanza. Non ha riportato ferite gravi, ma resta lo spavento.

Marcello Morlacchi – Vicepresidente VII Municipio – ha specificato che “gli infissi sono stati installati 9 anni fa dalla Regione”, e che “il crollo non è stato provocato dall’incuria: c’è un gancio che, sottoposto al peso della finestra, a volte può risultare difettoso. E in alcuni casi le maniglie sono montate al contrario”.

Nel frattempo i genitori, riporta Repubblica, si lamentano per le condizioni dell’istituto: “Dovrebbe essere un luogo sicuro per i nostri figli — dicono —. E invece non lo percepiamo così”. Entro il 26 di questo mese gli infissi saranno tutti controllati, per scongiurare casi simili, tuttavia, è stata presa la decisione di tenere tutte le finestre chiuse.

Una soluzione che però alle famiglie non piace: “È fondamentale tenerle aperte sia per favorire il ricambio d’aria ora che i contagi del Covid-19 aumentano, sia per abbassare la temperatura nei giorni più caldi”.

