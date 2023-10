Auto, furgoni, cassonetti, moto. Da mesi un piromane sta prendendo di mira gli abitanti di Villa Gordiani, Viale Venezia Giulia, Via Pisano e Via isola d’Istria a Roma, dando fuoco a qualsiasi tipo di veicolo in strada, dove in questi giorni è ancora possibile imbattersi in carcasse carbonizzate. Colpisce all’ora del buio e in zone poco illuminate causando paura e sconforto tra i residenti: “Stiamo vivendo in una situazione di degrado totale, abbandonati a noi stessi, siamo in balia di un piromane e questa zona è diventata una discarica a cielo aperto”, raccontano gli abitanti del quartiere a Roma Today.

Furgone in fiamme

L’episodio più recente ieri, quando un furgone ha preso fuoco e le fiamme hanno coinvolto anche una Opel Agila. “Siamo sul chi va là tutte le notti, speriamo di non svegliarci con altre brutte sorprese”. I cittadini sentono l’assenza del comune: “Abbiamo chiesto un incontro con il presidente del municipio Mauro Caliste” e Lamentano una scarsa attenzione alla cura del quartiere, quasi in stato di abbandono e lontano dal sicurezza.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione