Il parco acquatico tematico SeaWorld di San Diego ha recentemente annunciato la nascita del primo pulcino di pinguino imperatore nell’emisfero occidentale dal 2010. Un evento di particolare importanza, visto che la specie è attualmente considerata a rischio in virtù dell’Endangered Species Act a causa dello scioglimento del ghiaccio marino antartico e dell’innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici, ma anche una storia di sopravvivenza incredibile.

A differenza di molte altre specie di pinguini che depongono più uova all’anno, le femmine imperatrici ne depongono solitamente uno, il che rende questa nascita ancora più speciale. Il compito di incubazione è spesso condiviso tra maschi e femmine con la madre imperatrice che di solito ritorna in mare dopo aver deposto l’uovo, lasciando il padre responsabile del futuro pulcino per oltre due mesi durante i quali il maschio non si nutre. Nel caso del pulcino in questione, l’uovo non è stato scambiato e lo staff di SeaWorld è intervenuto per assicurarsi che il pulcino avesse la migliore cura possibile.

La sua storia prosegue con una schiusa complicata. Il personale aveva notato i primi segni di vita il 7 settembre ma col passare dei giorni era diventato evidente che il pulcino avrebbe avuto bisogno di assistenza, non riuscendo a liberarsi dall’involucro da solo. Dopo cinque giorni di attenta osservazione, il team è dovuto intervenire aprendo completamente il guscio, rivelando una malformazione nel becco del cucciolo che gli impediva la schiusa.

La nuova arrivata, una femmina, è nata il 12 settembre e sta crescendo in modo sano grazie a una dieta costante a base di pesce e “frappè di pesce”. Sorprendentemente, aumenta il suo peso corporeo giornalmente al ritmo del 5% – 10%. Le teneri vocalizzazioni del pulcino hanno già catturato i cuori del team di SeaWorld, e l’entusiasmo è palpabile mentre si prepara a condividere il bellissimo esemplare con il pubblico.

Ora, SeaWorld San Diego sta invitando il pubblico a partecipare alla scelta del nome per questo adorabile pinguino imperatore. Sono stati proposti tre nomi: Perla, Pandora e Astrid. Le votazioni sono aperte fino al 31 ottobre sui canali social del parco.

