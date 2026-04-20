Ancora una rapina in pieno giorno nella Capitale, nel centro commerciale Roma 2 all’Eur, dove cinque malviventi con il volto coperto e armi in mano hanno fatto irruzione in una gioielleria della struttura. I banditi, armati di picconi hanno rotto i vetri e sono entrati nel negozio lanciando fumogeni. Muniti di sacchi, hanno fatto razzia di gioielli. Una volta entrati, avrebbero preso clienti e dipendenti come ostaggi riuscendo a farsi consegnare pietre preziose dentro la cassaforte. Stando alle prime ricostruzioni, la banda è riuscita a fuggire in auto. Lo riporta il Messaggero, che pubblica la foto di almeno cinque uomini incappucciati intenti ad entrare nel negozio col passamontagna.

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Luca Frasacco