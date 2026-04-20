È stato accoltellato a morte alle tre e trenta della notte tra sabato e domenica, nei pressi del centro di Pavia, Gabriele Vaccaro, un ragazzo di 25 anni che stava recuperando la macchina dopo aver trascorso la serata in un locale con alcuni amici, quando ha subìto un’aggressione, da parte di un gruppo di 5 giovani. Oggi per il suo omicidio è stato fermato un 17enne, ora in carcere al Beccaria.

Omicidio Gabriele Vaccaro: la serata in discoteca, la discussione e l’aggressione nel parcheggio

La svolta nelle indagini è avvenuta a seguito di un interrogatorio, dopo che la polizia aveva raccolto testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere della zona, che hanno ripreso il tutto. I video mostrano il minorenne colpire Vaccaro con un oggetto appuntito e la successiva fuga in auto con l’aiuto del gruppo. Non molti i dettagli noti dell’aggressione, originata da una discussione per una fetta di pizza negata. Il diverbio tra i due sarebbe continuato nel parcheggio, fin quando il 17enne avrebbe estratto un cacciavite o un punteruolo, colpendo Vaccaro al collo. Il 25enne aiutato dagli amici (uno dei quali ferito all’addome e al braccio, ma non in pericolo di vita) non sarebbe stato portato subito in ospedale, con i compagni che non avevano compreso la gravità della situazione: soltanto alcuni minuti dopo, infatti, avrebbe iniziato a perdere molto sangue, morendo prima di giungere al San Matteo. Sul posto, vicino alla colonnina del parcheggio, è impressa una macchia di sangue.

Chi era Gabriele Vaccaro

Il 25 enne era un operaio originario di Favara, in provincia di Agrigento. Residente a Broni, in provincia di Pavia, lavorava a Stradella. A Favara è stato proclamato il il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il giovane ha militato nel Favara Calcio che lo ricorda come un ragazzo perbene, uno sportivo, un esempio di educazione e passione”.

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Luca Frasacco