Tragedia sfiorata a Pavia, dove un treno merci e un regionale si sono scontrati intorno alle 8:20 di questa mattina mentre viaggiavano tra le stazioni di Locate e Certosa.

Il regionale della linea S13 stava uscendo dalla stazione a velocità limitata, quando ha impattato a 30km/h il treno merci fermo sui binari. Il macchinista ha frenato immediatamente, ma non ha potuto evitare lo sfregamento della prima carrozza del treno passeggeri con il cargo. Lo scontro sarebbe stato leggero, nessuna conseguenza per i passeggeri né per il personale, ma Trenord ha sospeso la circolazione sull’asse Milano-Genova, con cancellazioni ed eventuali ritardi programmati fino a fine giornata.

In aggiornamento

Ore 12:30 È stata interamente ripristinata la circolazione ferroviaria tra Milano e Genova

Redazione

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Luca Frasacco