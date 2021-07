Un agguato in piena regola è andato in scena ieri 13 luglio all’Alessandrino, di fronte al Roxy Bar. Un uomo ha sparato due colpi, ferendo alla spalla e a una guancia un giovane di 23 anni che, trasportato al Policlinico Casilino sanguinante e in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.

I FATTI

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è avvenuta intorno alle ore 19:30, mentre la vittima era seduta a un tavolino del bar in compagnia del fratello. Il sicario è poi fuggito a bordo di uno scooter insieme a un complice. I carabinieri, subito intervenuti sul posto, stanno ora indagando per risalire ai due fuggitivi. Gli investigatori hanno sentito i testimoni e hanno richiesto le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi in zona. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti o di una vendetta nei confronti della vittima, ma nessuna pista è stata esclusa al momento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti