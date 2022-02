Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita nel letto all’interno di un’abitazione a Grumo Nevano, comune in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Rosa Alfieri. La scoperta, poco dopo le 18, da parte dei carabinieri intervenuti in un appartamento di via Risorgimento. I militari della Compagnia di Giugliano in Campania stanno accertando le cause del decesso e per il momento non escludono nessuna pista.

Stando a quanto appreso, la giovane pare si trovasse nell’abitazione di un vicino che al momento risulta irreperibile: sarebbe fuggito subito dopo. Sul corpo, dopo una prima, sommaria, analisi, non sarebbero stati trovati segni di violenza. Circostanza questa che non porta a escludere la pista dell’omicidio che potrebbe essere avvenuto per strangolamento. Ma saranno gli accertamenti in corso in queste ore da parte dei carabinieri, della Scientifica e del medico legale a far luce sulla morte della giovane 23enne.

All’esterno del palazzo dove è avvenuta la tragedia sono presenti numerose persone. Oltre ai carabinieri c’è la polizia di Stato e la polizia municipale, oltre ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza.

“E’ un ragazzo italiano che si è trasferito qui da poche settimane” riferiscono alcuni testimoni nel corso della diretta del giornale Nano Tv. “E’ un mostro” aggiungono altre persone presenti. I carabinieri, stando proprio alle testimonianze raccolte dagli inquilini del palazzo e dai residenti della zona, hanno già identificato l’uomo e sono sulle sue tracce.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

