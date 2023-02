“Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”. Così Rosa Chemical ai microfoni di Rtl 102.5 ha commentato il bacio con Fedez in diretta sul palco di Sanremo mentre si esibiva nel suo brano “Made in Italy” classificatosi ottavo. Poco prima aveva pescato Fedez seduto in prima fila nella platea dell’Ariston e simulato un atto sessuale. Una performance che ha scatenato le critiche del web e non solo.

Ecco cosa è successo: Rosa Chemical ha iniziato la sua performance sul palco. Mentre cantava si è avvicinato a Fedez seduto in prima fila tra i suoceri nella platea del teatro. Lo ha raggiunto e ha mimato un atto sessuale su di lui e poi la trascinato sul palco, chiudendo la canzone dandogli un approfondito bacio sulla bocca. Se il rapper è apparso stupito, oltre che divertito, subito dopo sul palco è salita la co-conduttrice Chiara Ferragni , moglie di Fedez, che sorridendo ha detto di essere “senza parole”. Guardando al sua espressione non era chiaro se Fedez fosse o meno al corrente di quanto sarebbe accaduto, certo è che non si è negato al gioco.

“Eh lo so, mi è preso l’amore. Questo è il Festival dell’amore”, si è giustificato Rosa Chemical, vestito con una gonna nera in pelle e con una camicia bianca corredata di due buchi per lasciare in vista i capezzoli contornati di strass. Esilarante il commento di Fiorello: “Vi siete guadagnati la prima pagina sull’Avvenire. Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella cosa là con gli artigiani della qualità. Fedez, che ti ridi, si è vista pure la lingua”, ha detto.

Un video “rubato” dal dietro le quinte, diventato virale in poche ore, si vede Chiara Ferragni bacchettare il marito per l’accaduto e lui rispondere di non avere colpa. Ma in fin dei conti sembrano tutti divertiti. Lei lo sgrida con un “Ma cosa hai combinato?” e lui fa spallucce come a dire “Io non c’entro niente”.

“Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio – ha proseguito Rosa Chemical, rispondendo a chi si chiedeva che la scena fosse stata concordata con Fedez -. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”. Ma un video smentirebbe la versione dell’artista: Fedez e Rosa Chemical ne avevano scherzato durante una puntata di “Muschio selvaggio”.

Il video podcast di Fedez e Luis Sal che nella settimana del Festival si è trasferito a Sanremo ed è andato in onda su Rai 2, l’ospite era proprio Rosa Chemical. Parlando della finale, Fedez gli dice: “Io sarò in prima fila patato eh, vieni a salutarmi mentre canti”. E Rosa Chemical gli risponde: “Ottimo, buono a sapersi, assolutamente, sarà fatto”. “Facciamo un bello show allora”, commenta Luis Sal. “Ci possiamo dare un bacino, con la lingua”, propone Fedez. “Tira fuori i piedi”, aggiunge Luis Sal. E Rosa Chemical esclama: “Eh se dici tutto qua…”. Dunque forse Fedez non era proprio all’oscuro di tutto.

Resta che nella settimana in cui tutta l’attenzione doveva essere per Chiara Ferragni, Fedez si è preso la scena a più riprese. “Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata”, ha commentato Rosa Chemical. E poi c’è un’altra verità dell’artista: “Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c’è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival”.

