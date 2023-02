Rosa Chemical non è sconosciuto dalle parti dell’Ariston: l’anno scorso aveva cantato nelle serate dei duetti con Tananai, una cover di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. Scommette che il suo brano “farà discutere le famiglie riunite a tavola”, ha detto a TV Sorrisi e Canzoni. E perché mai? Rosa Chemical porterà a Sanremo Made in Italy, una canzone che definisce un inno alla libertà, certo la sua partecipazione è diventata argomento di scontro e dibattito politico ben prima l’inizio delle danze al Festival.

Rosa Chemical è lo pseudonimo di Manuel Franco Rocato: unione tra “Rosa”, il nome della madre, e “Chemical”, un tributo alla band My Chemical Romance. È nato a Voghera, in provincia di Padova, ma è cresciuto a Grugliasco, in provincia di Torino. Rapper, esordio nel 2018 con il singolo Kournikova. Ha fatto però anche da modello per la casa di moda Gucci. Del 2019 l’inizio della collaborazione con il produttore Greg Willen: ha pubblicato il singolo Rovesciata e l’ep di sette tracce Okay Okay!!.

Da solista ha pubblicato i videoclip di Scolapasta e ABC e i singoli Facciamolo e Fatass. A scalare le classifiche di Spotify, Tik Tok. Feat nell’album di debutto della FSK, FSK TRAPSHIT REVENGE. Del 2020 il secondo album, Forever. Il singolo britney 😉 lo ha pubblicato in collaborazione con MamboLosco e Radical e nello stesso anno, attraverso degli indizi sulla sua pagina Instagram, annuncia l’uscita dell’album Forever And Ever: un repack del precedente album con cinque nuove tracce.

A proposito del brano che porterà a Sanremo ha detto “mai puntare il dito su ciò che ci sembra ‘diverso’. Ci sono tante forme di amore. Chi dice cosa è ‘normale’?”. E però non tutti sono stati d’accordo. Su Rosa Chemical è stata innescata la prima polemica del Festival di Sanremo con la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che ne ha chiesto l’estromissione. “Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha intenzione di portare in gara al Festival il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans”, ha detto la deputata veronese di 41 anni, avvocato, sposata e con due figli. “L’ennesimo spot in favore del gender”.

Amadeus aveva risposto in conferenza stampa: “Non sono d’accordo con le critiche, ma il pezzo di Rosa Chemical magari diventerà quello preferito dai suoi figli e dopo tutto questo lo ballerà anche lei”.

