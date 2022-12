Ha parcheggiato l’auto nell’area di servizio per andare al bar e all’uscita ha sorpreso due uomini che, dopo aver frantumato il vetro posteriore della vettura, si sono impossessati di una scatola di cartone contenente sigarette per un valore di circa 3mila euro. Ha provato a fermarli ma è stato travolto dalla loro auto, poi risultata noleggiata, riportando lesioni guaribili in 10 giorni.

E’ quanto accaduto lo scorso marzo nell’area di servizio Baronissi Est del racconto autostradale Salerno-Avellino. Le indagini della polizia stradale di Napoli e della sottosezione di Eboli, scattate poche ore dopo la denuncia della vittima, hanno portato all’identificazione dei due malviventi, entrambi della periferia est di Napoli. Si tratta di un 40enne del quartiere San Giovanni a Teduccio e un 54enne del quartiere Barra. Ma non è tutto. In seguito agli accertamenti della polizia stradale, è stata infatti scoperta una truffa realizzata dal 40enne a Venezia appena cinque giorni dopo la rapina impropria.

L’uomo dopo aver letto un annuncio su Subito.it, noto sito di di vendite/acquisti, si è recato nel capoluogo veneto per “comprare” un rolex modello Daytona Oyster Perpetual dal valore di 35mila euro. Una volta arrivato a Venezia, concordava con il venditore un incontro nei pressi di un istituto di credito, consegnando un assegno circolare risultato poi falso.

I due rapinatori sono stati destinatari, lo scorso 2 dicembre, di una ordinanza di custodia cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico. Entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di rapina impropria e furto.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo