Tutti lo ricordiamo come “Il Gladiatore“, ma Russell Crowe si è diviso tra cinema e musica. L’attore premio Oscar, con origini italiane, è l’ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo, in scena oggi, giovedì 8 febbraio. Il 59enne Crowe sarà in Italia non solo per fare la sua comparsa nella kermesse musicale, ma anche per il tour con la band: i “Russell Crowe & The Gentlemen Barbers”.

Russell Crowe a Sanremo, la band musicale

La band di Crowe è in piedi da 30 anni: prima con David Kelly alla batteria e Stewart Kirwan alla tromba erano i Thirty Odd Foot of Grunts. Ma Crowe suonava anche in The Ordinary Fear of God, con Stuart Hunter al piano e Chris Kamzelas alla chitarra. Oggi il gruppo che suona è i “Russell Crowe & The Gentlemen Barbers”, che includono anche James Haselwood al basso, Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot.

Russell Crowe, le date dei concerti in Italia

Sono diverse le date previste dai “Russell Crowe & The Gentlemen Barbers” in tutta Italia nel corso dell’estate: Roma (23 giugno, Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere), Pompei (9 luglio, Anfiteatro degli scavi), Ascoli Piceno (11 luglio), Piacenza (13 luglio, Palazzo Farnese), Varese (14 luglio, Giardini Estensi) e Bologna (16 luglio, Teatro Comunale Nouveau). Tutti iconcerti italiani sono prodotti da Giuseppe Rapisarda Management. Russell Crowe ha spiegato cosa bisogna aspettarsi: “Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria”.

Il rapporto con il cinema e la musica

“Il mio viaggio verso il cinema inizia suonando, facendo tournée e pubblicando dischi. Questo lavoro mi ha portato al teatro musicale (Grease, Rocky Horror Show, Blood Brothers) e, miracolosamente, un regista mi ha visto recitare in Blood Brothers chiedendomi di fare un provino” ha dichiarato di recente Crowe.

