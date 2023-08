Vladimir Putin, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce l’agenzia russa Ria Novosti, citando il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha parlato del programma di lavoro di oggi del presidente della Federazione russa. “Ci sono molti incontri e riunioni di natura non pubblica. Da quello che vi informeremo in un modo o nell’altro, c’è una conversazione telefonica internazionale annunciata in precedenza dallo stesso presidente con il presidente turco Erdogan”, ha spiegato Peskov.

Tra i temi al centro del colloquio, la prossima visita del presidente russo in Turchia, notizia che emerge da quanto riportato dall’ufficio della presidenza turca e che è stata rilanciata dai media russi.

”Devono essere evitate azioni che possono aumentare le tensioni tra la Russia e l’Ucraina”, avrebbe detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante il colloquio. Erdogan ha quindi ribadito il ruolo di mediazione che intende svolgere Ankara dicendo che ”la Turchia continuerà a impegnarsi intensamente per ripristinare l’accordo sul grano” raggiunto a Istanbul il 22 luglio dello scorso anno e dal quale la Russia si è ritirata. Parole che vengono riportate dall’ufficio presidenziale turco in una nota.

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ribadito al collega turco Recep Tayyip Erdogan la disponibilità di Mosca a rientrare nell’accordo per l’export sicuro di grano dal Mar Nero, solo quando “l’Occidente avrà adempiuto a tytti gli obblighi nei confronti della Russia”, previsti dall’intesa. Lo riferisce il Cremlino riportando i contenuti del colloquio telefonico di oggi tra i due leader.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione