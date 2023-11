In piedi, chi sulle sedie, chi sui banchi, con il braccio destro teso, rivolto verso il professore, che a braccia conserte attende in silenzio la conclusione di quello che forse – durante le sue lezioni – è diventato un vero e proprio rito.

È questo il contenuto di un video, diffuso in queste ore sul web, che mostra quanto accaduto in un istituto superiore romano, a Monteverde, il “Federico Caffè”, in una classe a maggioranza maschile. Sei ragazzi fanno il saluto fascista, due – con il cellulare in mano – riprendono l’evento, altri quattro invece non si uniscono.

A diffondere la notizia è stata Repubblica, che ha contattato il dirigente scolastico Vincenzo Colucci, che assicura di aver immediatamente provveduto a convocare un consiglio di classe straordinario, venerdì 17 novembre, per l’adozione dei provvedimenti disciplinari.

Il precedente a Torino

Non è la prima volta che un caso simile risalta all’attenzione della cronaca: lo scorso febbraio quattro giovani sottotenenti dell’esercito, arrivati a Torino dall’Accademia militare di Modena, erano stati raggiunti da un provvedimento disciplinare per apologia di fascismo e comportamenti sessisti, colpevoli di essersi alzati in piedi durante la proiezione di un filmato d’epoca sulla campagna d’Etiopia tra il 1935 e il 1936, con il braccio e la mano destra tesi nel saluto romano.

