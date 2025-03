Sangiuliano rientra in pista. Finiti i crediti dei giornalisti, migliorato l’inglese e pubblicato il suo libro su Trump, l’ex Ministro della Cultura – tornato a lavorare in Rai – assumerà ufficialmente l’incarico di corrispondente da Parigi. A comunicarlo l’Adnkronos, specificando che gli verrà affidata a partire dal primo aprile la responsabilità della sede francese.

Sostituirà Nicoletta Manzione, già direttore di Rai Parlamento, ex caporedattore estero Tg1 e capo della sede Rai di Berlino, che diventerà corrispondete da Londra, assumendo il ruolo di responsabile dal primo giugno, a seguito della pensione di Marco Varvello che tornerà in Italia per lo smaltimento delle ferie arretrate.

Già arrivata la stoccata dei componenti democratici della Commissione di vigilanza Rai: “Ci auguriamo che Gennaro Sangiuliano abbia finalmente messo da parte il livore che ha caratterizzato il suo breve e fallimentare impegno politico e che sappia svolgere il ruolo di corrispondente Rai da Parigi con l’imparzialità che dovrebbe connotare ogni voce del servizio pubblico televisivo”. Forse, parlando con la Manzione, Sangiuliano avrà le idee più chiare tra le capitali europee e saprà dirci dove si trova veramente Times Square.

Luca Frasacco