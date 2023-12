Hanno parcheggiato l’auto sotto casa quando sono stati aggrediti da alcune persone incappucciate che, dopo averli picchiati, gli avrebbero sottratto 500 euro e due telefonini. E’ quanto denunciato da una coppia di conviventi brutalmente aggredita domenica sera, 17 dicembre, a Napoli, in via vicinale Lardighello nel quartiere Marianella (periferia nord).

Le due vittime sono state costrette a ricorrere alle cure mediche presso l‘ospedale Cto dei Colli Aminei. L’uomo, ancora ricoverato, ha subito una frattura del braccio sx, ritenuta guaribile in 30 giorni. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per ecchimosi varie. Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce su quanto accaduto.

Sempre ieri, e sempre all’ospedale Cto, verso l’ora di pranzo i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti per un uomo ferito all’orecchio sinistro. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne avrebbe discusso con un’altra persona in via Calata Capodichino. Durante la discussione la vittima sarebbe stata colpita con un pugno alla testa. Poi un morso all’orecchio gli avrebbe strappato parte del padiglione auricolare. Il 59enne è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri della compagnia Stella in corso per chiarire dinamica e identificare il responsabile.

