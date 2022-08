“Ci aspettavamo un cambio di passo che non c’è stato da parte della Regione con le nuove nomine. Ma vogliamo in ogni caso augurare buon lavoro ai direttori generali, sanitari ed amministrativi che si sono insediati alla guida delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania.”

Lorenzo Medici, leader della Cisl Funzione Pubblica regionale, saluta così l’ingresso dei nuovi responsabili della sanità pubblica nelle varie strutture del territorio. Auspichiamo – dice – che si apra una nuova stagione fatta di dialogo costruttivo, di relazioni sindacali di qualità e scelte condivise. Le vertenze in campo sono complesse, a partire dalla riorganizzazione delle Aziende, dal rilancio dei servizi territoriali ed ospedalieri, e soprattutto dalla valorizzazione del personale che in questi anni è stato sottoposto ad un lavoro massacrante senza ottenere in cambio il giusto ed adeguato riconoscimento. In bocca al lupo a tutti loro – conclude il segretario generale – nella consapevolezza che vorranno essere attenti al confronto e alla concertazione con le organizzazioni sindacali per offrire un servizio efficiente ai cittadini della Campania, obiettivo a cui la Cisl Fp si ispira ogni giorno nell’azione quotidiana a difesa dei lavoratori del settore”.

© Riproduzione riservata

Redazione