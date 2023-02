Quarta serata di Sanremo dedicato come ormai è tradizione alle cover e duetti. Amadeus e Gianni Morandi con la co-conduttrice della serata Chiara Francini hanno accompagnato i telespettatori nell’attesa serata delle cover. Francini ha fatto il suo monologo sulla maternità mancata. Marco Mengoni continua a incassare successi portando a casa an che la serata delle cover consolidando così il suo posto in cima alla classifica generale.

La quarta serata jha incassato un nuovo record di ascolti con 11.121.000 di spettatori e il 66,5% di share. Un trionfo anche rispetto all’anno passato in cui erano stati più di 11 milioni 378 mila spettatori pari al 60,5% di share.

Al top 5 della serata duetti

Marco Mengoni & Kingdom Choir – Let it be (The Beatles)

Ultimo & Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

Lazza & Emma & Laura Marzadori – La fine (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro)

Giorgia & Elisa – Luce (Tramonti a nord est) (Elisa) / Di sole e d’azzurro (Giorgia)

Mr. Rain & Fasma – Qualcosa di grande (Cesare Cremonini)

La classifica Generale dopo la quarta serata di Sanremo 2023

1. Marco Mengoni – Due vite

2. Ultimo – Alba

3. Lazza – Cenere

4. Mr. Rain – Supereroi

5. Giorgia – Parole dette male

6. Tananai – Tango

7. Madame – Il bene nel male

8. Rosa Chemical – Made in Italy

9. Elodie – Due

10, Colapesce e Dimartino – Splash

11. Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

12. Coma_Cose – L’addio

13. Modà – Lasciami

14. Articolo 31 – Un bel viaggio

15. Lda – Se poi domani

16. Leo Gassmann – Terzo cuore

17. Paola & Chiara – Furore

18. Ariete – Mare di guai

19. Mara Sattei – Duemilaminuti

20. Colla Zio – Non mi va

21. gIANMARIA – Mostro

22. Cugini di Campagna – Lettera 22

23. Levante – Vivo

24. Olly – Polvere

25. Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

26. Will – Stupido

27. Shari – Egoista

28. Sethu – Cause perse

