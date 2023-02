È la serata interminabile, quella della verità, del verdetto finale. La quinta serata del Festival di Sanremo, in scena sabato 11 febbraio dal Teatro Ariston. Si esibiranno tutti i 28 cantanti Big in gara. Altra articolazione della serata, diverso meccanismo di voto, altri ospiti per una serata infinita, le ore piccole sicuramente a coronare questa 73esima edizione condotta per la quarta volta consecutiva da Amadeus.

A co-condurre anche questa sera Gianni Morandi. Con i due Chiara Ferragni, l’imprenditrice e influencer che torna sul palco dell’Ariston dopo la prima serata. Gli ospiti saranno due icone della musica: della musica italiana, Gino Paoli, e della musica internazionale, Depeche Mode. Sul palco anche Luisa Ranieri, che parlerà del successo della fiction Rai Lolita Lobosco. Dalla nave da crociera Costa Smeralda in collegamento Salmo. Durante la serata la lettura del messaggio dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Per quanto riguarda la gara ci sarà un meccanismo tutto nuovo a dettare i passaggi fino alla proclamazione del vincitore. I 28 in gara saranno votati esclusivamente dal pubblico a casa. La classifica sarà stilata in una media con le votazioni precedenti. Le prime cinque canzoni saranno riproposte sul palco con una nuova votazione che non farà media con le precedenti. A decretare il vincitore una votazione mista: 34% Televoto, 33% Sala Stampa, 33% giuria Demoscopica. Chi avrà ottenuto la percentuale di voto più alta in questa singola votazione vincerà Sanremo 2023. Verranno proclamate anche le canzoni classificatesi seconda e terza oltre ai premi speciali.

I 28 cantanti big in gara:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino– Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tanai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

