Alla terza serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo hanno cantato tutti i 28 cantanti Big in gara. È stata anche la serata dei Maneskin, superospiti di nuovo sul palco dell’Ariston, della co-conduttrice Paola Egonu, dell’omaggio a Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Alla fine della maratona la classifica riporta un podio inedito: con Marco Mengoni, super favorito, seguito da Ultimo e Mr Rain.

Alla serata di ieri hanno votato la giuria demoscopica e il televoto. L’orchestra ha reso omaggio a Burt Bacharach, geniale compositore e autore di canzoni pop morto mercoledì scorso all’età di 94 anni, suonando I say a little prayer. Questa sera, la quarta serata, sarà il momento dei duetti e delle cover. Gli artisti hanno potuto scegliere brani del repertorio italiano e internazionale pubblicati tra l’inizio degli anni Sessanta e la fine del 2009. I voti saranno ripartiti in percentuale: 34% Televoto; 33% Giuria della sala stampa; 33% Giuria Demoscopica.

Alla fine della serata sarà stilata una nuova classifica dei cantanti in gara.

La classifica alla fine della terza serata:

MARCO MENGONI – Due vite 2. ULTIMO – Alba RAIN – Supereroi LAZZA – Cenere TANANAI – Tango MADAME – Il bene nel male ROSA CHEMICAL – Made in Italy COLAPESCE E DIMARTINO – Splash ELODIE – Due GIORGIA – Parole dette male COMA_COSE – L’addio GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato MODÀ – Lasciami PAOLA e CHIARA – Furore LDA – Se poi domani ARIETE – Mare di guai ARTICOLO 31 – Un bel viaggio MARA SATTEI – Duemilaminuti LEO GASSMANN – Terzo cuore COLLA ZIO – Non mi va LEVANTE – Vivo I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 gIANMARIA – Mostro OLLY – Polvere ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) WILL – Stupido SHARI – Egoista SETHU – Cause perse

© Riproduzione riservata

Redazione