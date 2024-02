Clara 8: Abito grigio, in tono con i suoi occhi. Le spalle scoperte liberano la gestualità

Sangiovanni 6: Elegante con giacca e pantaloni over size. Tutto bianco così come la cravatta. Essenziale.

Mannoia 6 1/2: Il brano dal folklore latino ha l’orgoglio femminile nell’anima. Va in scena quindi scalza, e vestita da sposa.

La Sad 6: Punk. Scheletrici.

Irama 6: Maglia a maniche lunghe aderente, pantaloni in pelle, neri. Bad boy? Non troppo.

Ghali 7: Stile Ghali. Paillette celesti. Tanto blu come nel testo del brano, è ricercato e coerente.

Negramano 5: Ancora nero, non risaltano e badano alla concretezza.

Annalisa 5: Blazer oversize, collant. Già visto. Le aspettative erano alte. E altre. Non da prima serata.

Mahmood 4: Osa troppo. Gilet da pesca e vita bassa

Diodato 6: Tutto bianco, forme stile Beatles.

Loredana Bertè 6 1/2: Il solito look di sempre, ma è lo stile Loredana, non sbaglia mai.

Geolier 6 1/2: Pulito e coerente.

Alessandra Amoroso 8 1/2: la più elegante della prima serata. Sarà che questo Sanremo “l’ha preso sul serio”.

The Kolors 6: Vanno sul sicuro, non osano.



Angelina Mango 7: ricami neri su base rosa cipria, silhouette aderente. Dietro spunta una treccia, il tutto si sposa bene con il ritmo del brano. Scelte che fanno discutere (ma le scarpe non si salvano): da premiare anche per il coraggio che altre non hanno avuto.



Il Volo 5: c’è chi è più teatrale e più concreto. Non rubano la scena

