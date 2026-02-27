Quarta serata del Festival di Sanremo 2026: è la volta delle cover e dei duetti. Sul palco dell’Ariston torneranno tutti e trenta i cantanti in gara dopo essersi divisi in due gruppi tra le serate di martedì e mercoledì, stavolta per reinterpretare una canzone a loro scelta all’interno sia del repertorio italiano sia di quello internazionale. Ad inizio serata Laura Pausini presenterà un medley dei suoi successi, mentre Max Pezzali canterà “un pezzo che ha fatto la storia”. Ospite della serata, Francesco Gabbani. L’orario di inizio è previsto per le 20.40. I conduttori saranno come al solito Carlo Conti e Laura Pausini, con loro anche Bianca Balti.

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: ora ed ordine di esibizione dei cantanti in gara con codici di televoto

Ore 20:51 01 Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejé”

Ore 20:57 02 Eddie Brock con Fabrizio Moro “Portami via”

Ore 21:11 03 Mara Sattei con Mecna “L’ultimo bacio”

Ore 21:18 04 Patty Pravo con Timofej Andrijashenko “Ti lascio una canzone”

Ore 21:27 05 Levante con Gaia “I maschi”

Ore 21:33 06 Malika Ayane con Claudio Santamaria “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

Ore 21:44 07 Bambole di Pezza con Cristina D’Avena “Occhi di gatto”

Ore 21:50 08 Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso “Su di noi”

Ore 21:56 09 Tommaso Paradiso con Stadio “L’ultima luna”

Ore 22:02 10 Michele Bravi con Fiorella Mannoia“Domani è un altro giorno”

Ore 22:11 11 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band “Vita”

Ore 22:18 12 Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas “Il mondo”

Ore 22:26 13 Fulminacci con Francesca Fagnani “Parole Parole”

Ore 22:37 14 LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo “Andamento lento”

Ore 22:49 15 Raf con The Kolors “The riddle”

Ore 23:00 16 J-Ax con Ligera County Fam “E la vita, la vita”

Ore 23:08 17 Ditonellapiaga con TonyPitony “The lady is a tramp”

Ore 23:17 18 Enrico Nigiotti con ALFA “En e Xanax”

Ore 23:29 19 Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame Mucho”

Ore 23:47 20 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi “Hit the Road Jack”

Ore 23:53 21 Francesco Renga con Giusy Ferreri “Ragazzo solo, ragazza sola”

Ore 00:00 22 Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA “Quello che le donne non dicono”

Ore 00:06 23 Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci “Baila Morena”

Ore 00:15 24 Sal Da Vinci con Michele Zarrillo “Cinque giorni”

Ore 00:21 25 Fedez & Masini con Stjepan Hauser “Meravigliosa Creatura”

Ore 00:34 26 Ermal Meta con Dardust “Golden Hour”

Ore 00:40 27 Nayt con Joan Thiele “La canzone dell’amore perduto”

Ore 00:50 28 Luchè con Gianluca Grignani “Falco a metà”

Ore 01:00 29 Chiello con maestro Saverio Cigarini “Mi sono innamorato di te“

Ore 01:06 30 Leo Gassmann con Aiello “Era già tutto previsto”

Sanremo 2026, a che ora finisce la quarta serata

L’orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai 1, è previsto per le 20.40. Questa sera voteranno il pubblico da casa tramite Televoto (con peso del 34 % sul risultato della votazione) e le due giurie: sala stampa, tv e web (con peso del 33% sul risultato della votazione) e radio (con peso del 33% sul risultato della votazione). A fine serata sarà proclamato il vincitore del Contest delle cover. La serata finirà alle 01:30, venti minuti in più rispetto alla previsione della terza.

