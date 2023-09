Lampedusa – Continuano incessantemente gli sbarchi, nelle ultime, nell’isola ore sono giunti altri 121 migranti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Nel frattempo,un nuovo evento tragico si è verificato al largo dell’isola: un neonato è deceduto poco dopo la nascita. Durante la traversata, una donna incinta è entrata in travaglio dando alla luce il bambino assistita da alcuni compagni di viaggio. Purtroppo, il neonato è morto subito dopo il parto, senza poter ricevere assistenza. Sulla “carretta”, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto, viaggiavano in quaranta. La salma è stata trasportata stamattina al Molo Favaloro. Oggi sono 2500 i migranti ospiti nell’hotspot. A renderlo noto è la Croce rossa italiana in una nota.

La Germania riprende ad accogliere, von der Leyen in visita a Lampedusa

Nel frattempo il governo tedesco ha espresso l’intenzione di riprendere l’accoglienza volontaria di migranti dall’Italia attraverso il meccanismo di solidarietà, che era stato recentemente interrotto. La notizia è stata riportata dall’agenzia tedesca Dpa, citando una dichiarazione fatta ieri sera in televisione dalla ministra dell’Interno federale, Nancy Faeser. Inizialmente, l’accoglienza volontaria era stata sospesa “poiché l’Italia sembrava non manifestare volontà nel riprendere le persone attraverso la procedura di Dublino”, ha precisato la ministra. Tuttavia, ha aggiunto, “ora è evidente che adempiamo al nostro obbligo di solidarietà”. Intanto, domani è attesa anche la visita del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sull’isola.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco