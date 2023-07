“Buongiorno, desidero segnalare un avvenimento increscioso accaduto nel corso della mattina del 17 luglio”.

Inizia con questa premessa una Pec inviata alla Rai da parte di un telespettatore – e diffusa dallo stesso sul proprio canale twitter – per evidenziare quanto accaduto stamattina su Rai Play 2 durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, in programma nell’ambito dei Mondiali di Nuoto di Fukuoka, in corso in questi giorni in Giappone.

Prima e nello svolgimento della gara, i telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi “si sono lasciati andare a una serie di commenti sessisti e stereotipati vergognosi”, spiega lo spettatore, distinguendo ed elencando una serie di espressioni sconcertanti: “Le olandesi sono grosse”. “Come la nostra Vittorioso” (tuffatrice Italian ndr). “Eh”. “È grande eh”. “Ma tanto a letto sono tutte alte uguali”.

Oppure: “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa. Come si suona l’arpa? La si…”. “La si tocca?”. “La si pizzica”. “Si la do”. “È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre”. “Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa”.

A ciò si sono aggiunti commenti che alludevano al loro contorsionismo a letto, oppure uno stereotipo sulla pronuncia cinese con la “L” pronunciata al posto della “R”. E ancora: “fuma bene, fuma sano, fuma pakistano”.

L’utente, a concludere ha esternato un personale augurio: “Credo che commenti di questo tenore siano assolutamente irrispettosi e inadeguati non solo per il servizio pubblico, ma per qualsiasi trasmissione televisiva e richiedo che venga fatta un’adeguata indagine e presi i dovuti provvedimenti, se non altro per la fiducia che ho sempre nutrito per la Rai come istituzione”.

La decisione Rai

La Rai ha comunicato di aver avviato «una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi».

L’Ad Roberto Sergio ha dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ha chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico. Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, per la categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio

Il commento di Leonarduzzi

Contattato dal Corriere della Sera, Leonarduzzi ha commentato così la vicenda: “Prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche e lontano un metro e mezzo da me. Non ho nemmeno pronunciato alcune di quelle frasi che mi sono state attribuite. Sono parole che non mi appartengono, lontane dal mio modo di essere e pronunciate fuori onda mentre chiacchieravo col collega. Sono già stato vittima un paio di anni fa di un incidente increscioso (una battuta sessista pronunciata per scommessa in una telecronaca di Rally) e a maggior ragione ora sto particolarmente attento a quello che dico. Non voglio che la mia professionalità venga macchiata da queste situazioni”.

Il precedente a Sky

È una nuova bufera che avvolge il mondo dei telecronisti sportivi, dopo che qualche settimana fa un episodio simile aveva coinvolto Davide Valsecchi e Matteo Bobbi, commentatori di Sky Sport Formula 1. In quell’occasione Sky aveva scelto di sospendere i due per il Gran Premio successivo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco