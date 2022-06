È drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 5:30 del mattino a Licola, in provincia di Napoli. Lo scontro frontale tra due auto, una Fiat Panda e una Renault Clio, è avvenuto in via San Nullo.

Un impatto devastante, che ha distrutto le due vetture. Nella Panda c’erano quattro persone, tutte trasportate negli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli. Due dei feriti sono in gravi condizioni e l’auto, a Gpl, si è incendiata dopo lo scontro.

Nell’altra vettura, la Clio, c’era al volante un 25enne, morto sul colpo nello schianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che indagano per chiarire la dinamica.

Drammatica la testimonianza affidata ai social di Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. “Difficilmente dimenticherò questo incidente, via San Nullo a Licola, scontro frontale tra 2 auto Una di queste in fiamme (alimentazione a GPL esplosa poco dopo il nostro arrivo) , 5 persone coinvolte, un ragazzo morto sul colpo ed una ragazza 18enne in fin di vita. Quando vi mettete al volante giudizio! Per voi e per le persone che trasportate”.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro