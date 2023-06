Nel Pd l’aria è tesa. Il partito dei sindaci, soprattutto nelle regioni appenniniche, è in rivolta. Il dibattito sulla riforma dei reati amministrativi contrappone i sindaci al Nazareno dove Elly Schlein rimane allergica a qualsiasi apertura.

Gliele canta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Sono tra quelli che hanno apprezzato l’iniziativa di Nordio e criticato l’ottusità e l’ipocrisia del Pd che per parecchio tempo ha avuto la responsabilità del ministero della Giustizia e non ha fatto nulla sull’abuso di ufficio”. Il governatore campano è caustico: “Doveva essere modificato da tempo, – ha spiegato De Luca – ci sono stati magistrati come Cantone che avevano avanzato ipotesi di modifica ma nessuno ha fatto nulla, la cancellazione è l’unico modo per una discussione seria. Il vizio di origine dell’abuso di ufficio è che si trasferisce una materia amministrativa sul piano penale. Bene ha fatto Nordio a toglierlo di mezzo. Tra quelli che non hanno diritto a parlare ci sono i dirigenti del Pd che non hanno mosso un dito quando la legge Severino ha introdotto una disparità vergognosa tra i cittadini”.

Anche il sindaco di Cento (Ferrara), il dem Edoardo Accorsi, manifesta il suo disappunto parlando con Il Riformista. “La linea che ha tenuto Anci dovrebbe guidare le decisioni anche nel nostro partito. C’è una linea di demarcazione tra chi fa solo politica e chi è impegnato sul terreno amministrativo. Noi sindaci abbiamo una visione di real politik, dettata dall’esigenza di lavorare tra mille paletti tutti i giorni. Il timore della firma esiste, dunque occorre una riflessione di buon senso che chiediamo alla segretaria di valutare”.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

