L’anno nuovo si apre con una serie di scioperi che interesseranno diversi settori in Italia, in particolare trasporti e pubblico impiego. Tutto fermo venerdì prossimo, 10 gennaio, con alcune agitazioni che inizieranno già nei giorni precedenti. Ecco un quadro delle categorie coinvolte e delle date chiave. Mercoledì 8 gennaio, l’UGL ha indetto uno sciopero che potrebbe creare difficoltà nei collegamenti marittimi da e per le isole minori siciliane, causando disagi ai viaggiatori.

Sciopero dei mezzi venerdì 10 gennaio

Venerdì 10 gennaio, sarà la volta dei ferrovieri, con l’adesione dei Cobas Lavoro Privato, del Coordinamento Ferrovieri e dell’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI. A Milano, il personale del Gruppo ATM si fermerà per 4 ore, dalle 8:45 alle 12:45, mentre a Roma l’agitazione coinvolgerà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati nella fascia oraria 8:30-12:30. Il trasporto aereo non sarà da meno: disagi sono attesi soprattutto negli aeroporti di Milano (Linate e Malpensa), Venezia e Pisa. Qui sciopereranno i lavoratori di diverse sigle sindacali, tra cui i Cub a Milano, la Flai Ts a Venezia e la Filcams Cgil a Pisa.

Redazione

Luca Frasacco