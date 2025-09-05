Un’altra giornata difficile, la prima del nuovo anno lavorativo, per chi si sposta con i treni. Lo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome sta coinvolgendo il personale del gruppo FS dalle ore 21 di ieri, giovedì 4 alle ore 18 di oggi venerdì 5 settembre. Possibili disagi, con cancellazioni e ritardi, potrebbero però manifestarsi già prima dell’inizio ufficiale e proseguire oltre l’orario di conclusione dello sciopero.

Sciopero dei treni 5 settembre, i treni cancellati e in partenza in tutte le stazioni

Trenitalia, considerando le possibili ripercussioni sul servizio, invita i viaggiatori a informarsi con anticipo prima di recarsi in stazione. Lo strumento più immediato resta la consultazione online dei Monitor Arrivi Partenze live, disponibile su questo link. Ulteriori aggiornamenti su collegamenti e servizi attivi possono essere verificati tramite l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo FS, il numero verde gratuito 800.892.021, nonché presso biglietterie, uffici assistenza in stazione, self-service e agenzie di viaggio.

Sciopero dei treni 5 settembre, disagi fino al termine della giornata

Intanto, già nella giornata odierna lo sciopero proclamato dal Sindacato Generale di Base ha causato numerosi ritardi e cancellazioni alla stazione centrale di Napoli. Tra i treni soppressi figurano alcune corse dell’Alta Velocità per Milano — in partenza alle 10:25, 11:25 e 11:55 — e il Regionale delle 11:20 diretto a Roma Termini. La mobilitazione si concluderà ufficialmente alle ore 18, con probabili disagi fino al termine della giornata.

