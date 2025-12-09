Nuovo stop per i mezzi pubblici a Roma, con lo sciopero di oggi, martedì 9 dicembre, possibili disagi per autobus, tram, filobus, vetture elettriche e treni della metropolitana. Dalle 8:30 è terminata la fascia di garanzia dei trasporti pubblici locali e iniziata la protesta dei dipendenti ATAC su proclamazione del Sindacato unitario lavoratori. Disagi per chi si sposta fino alle ore 17, quando riprenderà la seconda fascia di garanzia, destinata a terminare alle 20.

Sciopero mezzi a Roma. Atac: “Metro aperte”

A quanto rende noto l’azienda sui suoi canali, al momento prosegue il servizio sulle linee A, B/B1, C e sulla Termini-Centocelle. Possibili riduzioni di servizio sui mezzi di superficie fino alle ore 17

Si ferma l’ATAC a Roma, antipasto dello Sciopero Generale

Si tratta del primo dei due stop settimanali, visto che venerdì 12 dicembre è stato proclamato dalla Cgil lo sciopero generale nei settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali contro «una legge di Bilancio ingiusta». Lo sciopero sarà nazionale e durerà tutta la giornata.

Le ragioni dello sciopero

Tante le richieste dei dipendenti ATAC all’azienda: dai cambi turno individuali degli autisti alle discriminazioni premiali nei diversi settori produttivi aziendali e negli adeguamenti parametrali. Passando poi per i livelli di sicurezza nelle rimesse, precisamente all’uscita pedonale della rimessa Portonaccio, e all’applicazione della sentenza di Cassazione dal punto di vista normativo ed economico relativa alla IV area a tutti i lavoratori interessati e la riorganizzazione del settore biglietteria.

