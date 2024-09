Caso 5 Stelle. La guerra ormai è esplosa e il quadro è chiaro: dalla war room di Conte infatti sono determinati ad andare avanti anche a costo di mollare Grillo al suo destino, ovvero facendo a meno di lui.

Scissione Conte-Grillo, la strategia dell’ex comico

Il garante, dal canto suo, ha in mente di rievocare il vecchio M5S utilizzando una vecchia associazione così da metter su un partito con tutti gli ex 5S, da Morra a Lezzi, per rosicchiare un 2-3% a Conte.

Scissione Conte-Grillo, la strategia dell’ex premier

L’ex premier è tranquillo. Anche se con un partito limitato, tra il 6-7%, avrebbe in mano le redini di tutto: si sarebbe fatto il suo partito senza spendere un euro. Certo, partirebbe politicamente azzoppato e starebbe molto al di sotto della soglia “psicologica” del 10%.

Marco Antonellis