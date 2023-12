Tragedia sulla SS73, tra Urbino e Fermignano. Un pullman di ragazzi in gita e un’ambulanza della Croce Rossa si sono scontrati in una galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta “bretella” tra Urbino e Fermignano. Nell’urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria e ne è fuoriuscita. La strada è chiusa in entrambe le direzioni.

L’incidente dell’ambulanza in galleria

L’incidente è avvenuto all’interno della galleria “Cu gulino”, nei pressi di Urbino. Secondo le prime informazioni avrebbe causato il decesso di quattro persone che viaggiavano a bordo dell’ambulanza. Il veicolo è andato a fuoco dopo essersi scontrata con un bus. A comunicarlo è stata l’Anas, spiegando che sono in corso le operazioni di rilievo e di ripristino della regolare circolazione.

Le vittime dell’incidente

Le vittime, quindi, si trovavano a bordo dell’ambulanza. Dovrebbero essere tre membri dell’equipaggio e una persona trasportata nel veicolo. A nulla è servito il soccorso di un’eliambulanza decollata dall’ospedale di Torrette di Ancona, per i quattro non c’era già più niente da fare. I passeggeri – compresi i ragazzi – del pullman proveniente dal sud delle Marche, invece, sono per lo più illesi. L’autista è rimasto leggermente ferito, così come due bambini di 3 e 8 anni trasportati in ospedale con qualche piccola ferita e molto spavento.

Notizia in aggiornamento.

