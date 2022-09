Era in sella al suo scooter, un Honda, quando per cause ancora in fase di accertamento è finito contro una Fiat Punto. È morto così un 20enne di Ercolano, coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte nella città in provincia di Napoli.

La vittima nell’impatto contro la vettura, guidata da un 23enne di Somma Vesuviana, ha riportato lesioni molto gravi: trasferito dal personale del 118 all’ospedale Maresca di Torre del Greco, il ragazzo è deceduto verso le 5.30.

L’incidente, scrive l’Ansa, è avvenuto lungo corso Resina, all’altezza di vico Ascione. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri della locale tenenza. Proprio ai militari è stata affidata l’indagine sull’incidente, per ricostruire cause e dinamiche dello scontro costato la vita al 20enne del posto.

È la seconda vittima della strada in pochi giorni nella provincia di Napoli. Nella notte tra il 20 e il 21 settembre un giovane di 24 anni aveva perso la vita a Sorrento in un altro incidente stradale. La vittima si si trovava a bordo di uno scooter quando si è improvvisamente scontrato con un’automobile: portato in ospedale, il giovane è deceduto a causa delle ferite riportate.

