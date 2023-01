Nel fine settimana c’erano già state maxi rissa tra giovanissimi. Poi lunedì sera intorno alle 20, fuori a un bar, qualcuno ha esploso un colpo di pistola che si è conficcato dritto nella testa di un 18enne. Potrebbe essere questo il drammatico epilogo degli scontri tra bande di ragazzi che ad Alatri, provincia di Frosinone, vanno avanti già da giorni. La vittima è Thomas Bricca, 18 anni, che i medici hanno dichiarato “clinicamente morto”.

Già nel fine settimana nel centro di Alatri c’erano state due risse tra giovanissimi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra i motivi scatenanti ci sarebbe il controllo della piazza e, con esso, la supremazia nelle piccole attività legate allo spaccio. Poi lunedì sera, intorno alle 20, in pieno centro due bande di giovani si sono affrontate. Prima la lite poi due ragazzi si sarebbero allontanati per tornare poco dopo a bordo di uno scooter con il volto coperto dai caschi. Il passeggero ha estratto una pistola e ha esploso un paio di colpi, uno dei quali ha centrato il 18enne.

Thomas è precipitato a terra. Trasportato in ambulanza prima al pronto soccorso di Alatri e poi al San Camillo di Roma in elicottero. Le sue condizioni erano gravissime e i medici non hanno potuto far altro che costatare che era già “clinicamente morto”. Una tragedia enorme. Intanto i due a bordo dello scooter sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. A sparare sarebbe stato un coetaneo di Thomas. Un agguato avvenuto a pochi metri dalla piazzetta in cui la notte tra il 25 e il 26 marzo 2017, venne picchiato a morte Emanuele Morganti.

Sul caso indagano i carabinieri. Giunti sul posto poco dopo gli spari hanno raccolto numerose testimonianze ma spesso le versioni sono apparse contraddittorie. Certo è che la sparatoria è il drammatico epilogo di un’escalation di violenza giovanile nella cittadina. L’ipotesi investigativa sulla possibile dinamica, a quanto si apprende, potrebbe essere il regolamento di conti. Ma le indagini sono ancora all’inizio. “Avevo già chiesto più controlli. Ci impegneremo affinché fatti simili non si ripetano, intanto le indagini vanno avanti. Passeremo al vaglio le telecamere. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di preoccupazione e dolore”, ha detto il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca annunciando interventi per fermare questa ondata di violenze tra giovani.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

