Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 19:45 nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Così come è accaduto poche settimane fa, anche questa volta il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Interessata la zona di Pozzuoli e l’area flegrea di Napoli. Il sisma è avvenuto a una profondità minima. Diverse le testimonianze sui social di persone che si trovavano in strada o, soprattutto, ai piani alti delle abitazioni.

La magnitudo è di 3.6, secondo quanto riferito dall’Osservatorio Vesuviano, a profondità di 2700 metri, localizzato nell’area di via Antiniana a nord est del vulcano Solfatara. La scossa è la più intensa dalla ripresa del fenomeno negli ultimi dieci anni, superiore all’evento del 16 marzo scorso che fu di magnitudo 3,5. Il comune di Pozzuoli ha attivato la Protezione Civile e la Polizia Municipale per monitorare la situazione. Al momento non si segnalano danni a persone e a cose.

La scossa è stata avvertita oltre che a Pozzuoli anche nei quartieri napoletani di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura. Secondo le prime stime dell’Osservatorio Vesuviano, l’epicentro del sisma è avvenuto nella zona di via Antiniana tra Agnano (frazione di Fuorigrotta) e Pozzuoli a circa 2.800 metri di profondità.

“Abbastanza forte ma è durata poco per fortuna” commenta una donna residente a Pianura. Da via Campana a via Terracina passando per il lungomare che collega Bagnoli con Pozzuoli, sono tantissime le testimonianze che arrivano anche da Quarto, dalla zona di Arco Felice e dal quartiere di Soccavo.

Lo scorso 16 marzo una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 era stata avvertita chiaramente intorno alle 15:15 a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, notoriamente interessata da fenomeni di bradisismo. Diverse le persone scese in strada dopo la scossa. “Stavo lavorando da casa in Smart working, all’improvviso è tremato tutto e sono scesa in strada perché terrorizzata” la testimonianza di una donna di 30 anni.

Un #terremoto di cui non sappiamo ancora la magnitudo è avvenuto pochi minuti fa nella zona di #Pozzuoli, ai Campi Flegrei. Le segnalazioni arrivate dalla città sono già diverse decine, a breve i dati dell’INGV. Video di @SismoDetectorpic.twitter.com/Fz4GAPapAm — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 29, 2022

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano